Ekonomide çifte şampiyonluk yarışı!

Türkiye, son dönemde yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla dünya genelinde dikkat çeken bir konuma geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2023 Mayıs seçimleri öncesinde uygulanan faiz ve kur politikaları, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Faiz indirimleriyle öne çıkan politikalar, seçimlerin ardından tersine döndü ve faizler hızla artış gösterdi.







Mevcut durumda, Türkiye dünya genelinde faiz oranlarında üçüncü sıraya yükseldi. Yüksek faiz liginde Arjantin ve Venezuela gibi ülkelerle birlikte yer alıyor. Türkiye'nin politika değişikliklerine rağmen enflasyonla mücadelede de benzer zorluklarla karşılaşıldı.





ENFLASYONDA DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ







TÜİK'in açıkladığı enflasyon, mart ayı itibarıyla yüzde 68,5 seviyesinde bulunuyor ve Türkiye bu oranla Venezuella'yı bile geçmiş durumda ve dünya yüksek enflasyon liginde dördüncü sırada yer alıyor.

Faiz liginde olduğu gibi enflasyon liginde de Arjantin açık ara farkla ilk sırada. Latin Amerika ülkesinde enflasyon yüzde 288 seviyesinde bulunuyor.

İkinci sırada, iç savaş yaşamış olan ve ABD yaptırımlarının hedefi olan Suriye bulunuyor. Komşuda enflasyon oranı yüzde 140.

Üçüncü sırada, yüzde 70,4'lük enflasyonla iflas etmiş durumda ve İsrail saldırılarının hedefinde olan Lübnan bulunuyor.

Beşinci sırada ise ABD yaptırımlarının hedefi olan Venezuela bulunuyor. Bir zamanlar yedi haneli enflasyona sahip olan Venezuela'da martta enflasyon yüzde 67,8 seviyesine geriledi.





Yüksek enflasyon ve faiz oranları, ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlikle bağlantılıdır. Bu durum, yatırımcı güvenini sarsabilir ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Türkiye'nin ekonomik durumunu iyileştirmek için sıkı politika önlemleri ve yapısal reformlar gerekmektedir.





Hükümetin ve Merkez Bankası'nın alacağı önlemler, ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca, uluslararası işbirliği ve yardım da Türkiye'nin ekonomik iyileşme sürecine destek olabilir. Ancak, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmak önemlidir. Bu sayede Türkiye, ekonomik açıdan daha sağlam bir konuma gelebilir ve uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelebilir.