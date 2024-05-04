Samanyolu Haber /Ekonomi / Seçim sonrası dolarda yeni dönem /04 Mayıs 2024 15:48

Seçim sonrası dolarda yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl önce "elimizin tersiyle itiyoruz" dediği yüksek faizle sıcak para çekme politikası, şimdi birincil öncelik oldu. Seçim sonrasında yüksek faiz için gelen sıcak para artınca kurda yatay seyir ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021 tarihinde katıldığı televizyon programında "faiz sebep enflasyon sonuç" tezini savunurken "yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz" demişti.

"Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren küresel fonlar olduğunu" dile getiren Erdoğan, "bu sıcak paranın döviz kurunu geçici olarak düşürebileceğini, bunun ideal olan bir durum olmadığını" söylemişti.

"Bir süre sonra bu fonların yüksek faiz kazancını alıp düşük kurdan tekrar dövize dönerken kurun yeniden yükseleceğini" aktaran Erdoğan, "yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerektiğini, sürekli tekrarlanan bu sürecin, ülkenin kaynaklarını küresel sermaye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngü olduğunu, şu anda da bunun yaşandığını" ifade etmişti.

Erdoğan, bu görüşünü Mayıs 2023 seçimleri sonrasında 180 derece değiştirdi ve ödemeler dengesi krizinin eşiğine gelen ekonomiyi kurtarması için Mehmet Şimşek'e görev verdi.

Şimşek de, Erdoğan'ın iki yıl önce "elimizin tersiyle itiyoruz" dediği sıcak parayı çekmek için yüksek faiz politikasına geçiş yaptı.

31 Mart seçimlerinin ardından ise beklenen sıcak para girişi başladı.

SEÇİM SONRASI NE KADAR SICAK PARA GELDİ?

Yüzde 50'ye yükselen faizin etkisiyle seçim sonrasında yabancı girişi başladı.

TCMB ve BDDK verilerine göre, 29 Mart ile 26 Nisan tarihleri arasındaki dört haftalık süreçte swap (döviz-TL takası) yoluyla tahminen 6,8 milyar dolarlık yabancı sıcak para girişi oldu.

Bu dönemde yabancılar nette 225 milyon dolarlık hisse, 843 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satın aldı.

Bu dönemde mevduat faizlerindeki artışın ve döviz kurlarındaki yatay seyrin etkisiyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da yaklaşık 6,1 milyar dolar azaldı.

Yabancı sıcak para girişi ve yurt içi yerleşiklerin dövizden TL'ye geçişlerinin etkisiyle de TCMB nette döviz alımı yoluyla kendine ait rezervi artırma yoluna geçti ve swap hariç net rezerv dört haftada yaklaşık 17 milyar dolar arttı.

TCMB'nin yurt içi bankalardan swap ile ödünç aldığı döviz ve altın miktarı da bu dönemde yaklaşık 18,2 milyar dolar azaldı.

Döviz kurlarındaki yatay seyrin ve kur beklentilerindeki düşüşün etkisiyle de şirketlerin döviz kredileri hacmi son dört haftada 6 milyar dolar, yılbaşından bu yana 12 milyar dolar arttı.
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