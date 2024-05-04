Samanyolu Haber /Dünya / Özgür Özel'in AKPM ziyaretinde 'Osman Kavala' detayı: 'Türk heyetine adım attırmıyorlar' /04 Mayıs 2024 14:57

Özgür Özel'in AKPM ziyaretinde 'Osman Kavala' detayı: 'Türk heyetine adım attırmıyorlar'

CHP lideri Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yaptığı görüşmelerin detaylarını aktardı. Özel, orada bulunan Türk heyetinin karşısına Türkiye'nin Osman Kavala kararının bir engel olarak çıktığını anlattı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yaptığı görüşmelerdeki detayları da paylaştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türk heyetiyle yaptığı görüşmede, Türk heyetinin karşısına Osman Kavala kararının engel olarak çıktığını anlattıklarını belirten Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’de tam gün temaslarda bulundum, konuşma yaptım. Bütün grupları ziyaret ettim. Çok sayıda devlet başkanıyla görüştüm. Ve bu devlet başkanlarıyla görüşürken de hep karşımdaydı. Türk heyetini ziyaret ettim. 18 kişiler bir odaları var.

Tuğrul Türkeş Başkanları. Hepsinin dertleri şu: “Burada ağzımızı açsak, karşımıza Kavala çıkıyor” diyorlar. Ve “biz AİHM’ye, aynı şehirde bu mahkemenin kararına uyulmayınca bize burada adım attırmıyorlar” diyorlar. “Saati soruyorsun, ‘saati niye soruyorsun, sen önce Kavala’yı çıkar’” diyorlar."
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