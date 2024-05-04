SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bütün kırmızı çizgilerin hattı değişti. İngiltere, Kiev'in silahlarını Rusya'ya karşı kullanmasına izin verdi ve Fransa, Ukrayna'ya askeri personel gönderme ihtimalini göz ardı etmiyor.





Londra, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kendilerine devredilen silahları kullanarak Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine karşı değil.





İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Londra'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine devredilen silahları Rusya topraklarına saldırmak amacıyla kullanmasına itiraz etmediğini dillendirdi: “Ukraynalıların ne yapacağına gelince, bizce, silahların nasıl kullanılacağına onlar karar veriyor. Putin'in bu adımları atması gerekiyor. Bu konularda herhangi bir uyarıyı tartışmıyoruz. Ancak şunu açıklayalım: Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve Ukrayna'nın da Rusya'ya misilleme yapma hakkı var."





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna'ya NATO birlikleri gönderme olasılığını dışlamıyor.





Macron, The Economist'e verdiği röportajda, Ukrayna'ya NATO birlikleri gönderme olasılığını dışlamadığını söyledi. Ona göre, Fransız birliklerini Ukrayna'ya gönderme kararı iki koşulda verilebilir: Rusya'nın cephe hattını aşması ve Ukrayna'dan buna uygun bir talep gelmesi durumunda: "Hiçbir şeyi dışlamıyorum, Biz, "Artık kırmızı çizgileri olmayan ve saldırgan olan birine tepkimizin sınırlarını çizmede kuşkusuz aşırı tereddüt gösterdik."





Londra kesenin ağzını açtı!





İngiltere, Kiev'e yıllık 3 milyar poundluk askeri destek sağlayacak.





Krallığın Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından Kiev ziyareti sırasında büyük yardım dile getirildi. Cameron'a göre bu tür yardımlar "ihtiyaç duyulduğu sürece" devam edecek. Bakan, Londra'nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine devredilen silahları Rusya topraklarına saldırmak amacıyla kullanmasına itiraz etmediğini de vurguladı.





İngiltere Dışişleri Bakanı’nın yüksek sesli açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlığın resmi temsilcisi Maria Zakharova, Ukrayna’lı teröristlerin yaptığı gibi topraklarımıza İngiliz silahlarıyla saldırabileceğini söyledi.