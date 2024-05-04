Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri'nde beklenmedik operasyon /04 Mayıs 2024 14:01

İçişleri'nde beklenmedik operasyon

İçişleri Bakanlığı, Bakan Ali Yerlikaya ve yardımcılarının koruma aracı ve polisi sayısının azaltıldığını doğruladı. Bu adımın 'tasarruf tedbirleri kapsamında' atıldığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler Emniyet'in kullandığı lüks araç filosunu çevrildi.

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İçişleri Bakanlığı'nda dün akşam Bakan Ali Yerlikaya ile birlikte yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın korunmasında görevli 69 polisin görevinin sona erdiği kaydedilmişti.

Polislerin yerine atama yapılmadığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, çeşitli iddiaların kamuoyuna yansıdığı süreçte söz konusu adımın 'tasarruf tedbirleri kapsamında' atıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

EMNİYET'İN LÜKS ARAÇLARI NE OLACAK?

Sözcü, kamudaki tasarruf adımlarına ilişkin genelgenin ardından, çeşitli suç örgütlerinden ele geçirilip Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren ve trafik polislerinin kullanımına sunulan lüks spor araçların durumuna da dikkat çekmişti.

Söz konusu araçların yakıt ve bakım masraflarının kamuya olan yüküne işaret etmişti. Kamuoyu, tasarruf kapsamında lüks polis araçlarının akıbetinin ne olacağını merak ediyor.  

Toplam değeri 100 milyon lirayı geçen 23 lüks araç, 2023'ün son günlerinde bu yana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılıyor.

Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta cadde ve meydanlarda trafik noktalarında görev yapıyor.
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