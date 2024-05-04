Yeryüzü Mirasçıları rüzgarı Strazburg’da esti; gözyaşları gülümsemelere karıştı

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC)’nin sanat ekibi tarafından hazırlanan Ümit Nağmeleri programı, 2024 Avrupa turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Yeryüzü Mirasçıları adıyla sahne alan gösteri, Kopenhag ve Eindhoven’ın ardından Strazburg’da görücüye çıktı.





Strazburg ve çevre şehirlerden programa yoğun ilgi gösterildi. Büyük emek vererek gösteriye hazırlanan öğrencilerin performansları beğeni topladı. Sergilenen skeçler, okunan şiirler ve söylenen şarkılar izleyicileri hem ağlattı hem güldürdü.













Gösterinin başlama saatinin yaklaşmasıyla, Ümit Nağmeleri’ni heyecanla bekleyen izleyiciler salonu doldurdu.





Coşkuyla başlayan gösteri, yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden KHK’lı öğretmen Fadime Güler’in kaleminden miras bıraktığı “Elveda” şiirinin seslendirilmesiyle yerini gözyaşlarına bıraktı.













Cezaevlerinde yaşanan trajikomik olayları anlatan ve masum insanlara terörist damgası vurulmasının absürtlüğünü sahneye taşıyan tiyatro ekibi, hislere tercüman olurken; Tanzanya’dan Said’in “itirazım var” performansı izleyenleri büyüledi.





Birbirinden güzel performansların ardından programın sonunda “Namın Duyulsun” parçası hep bir ağızdan söylendi. Programın çıkışında ise duygu dolu gözler ve umut dolu gülümsemeler sanatseverlerin yüzünde bir aradaydı.













Strazburg Dialogue Derneği ve IFLC ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinlik, programdan birkaç saat önce kurulan kermes ile başladı. Yeryüzü Mirasçıları programına akın eden izleyiciler, Hizmet Hareketi gönüllüleri tarafından hazırlanan birbirinden güzel yiyeceklerden tatma imkanı buldu.Katılımcılardan Ahmet Terzioğlu emeği geçenlere teşekkür ederek duygularını paylaştı: “Strazburg’da bugün çok yoğun bir yağış vardı. Programa gelirken yağmurda ıslandık. Programı izlediğimiz sürede de gözyaşlarıyla ıslandık. Şimdi de gayret, muhabbet ve umutla sırılsıklam olduk. Umut aşılayan mükemmel bir program ki en çok ihtiyacımız olan da o”.Yeryüzü Mirasçıları, Avrupa turnesine Berlin, Offenbach ve Varşova’da devam ettikten sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde sevenleriyle buluşacak.