ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de bir ilk

2012 başkanlık seçimi Cumhuriyetçi partinin başkan adaylarından Mitt Romney, partisinden ABD'deki azınlıklara yönelik ırksal polis saldırılarına karşı protestolara katılan ilk senatör oldu.











73 yaşındaki ünlü siyasetçi “Black Lives Matter” başlığı altında Washington'daki bir gösteride kendisini gösteren iki fotoğrafı tweetledi.





Romney ayrıca 1963'ten 1969'a kadar Michigan valisi olan ve sivil haklar için gösteri yapmış olan babası George'un bir fotoğrafını da yayınladı.





“Şiddet tek başına huzursuzluğu bastırmayacak. Ortaya çıktıkları sorunları ortadan kaldırmalıyız. ”





Mitt Romney, 2012'de Cumhuriyetçiler için Başkan Barack Obama'ya karşı kampanya yürüttü ve seçimleri kaybetti.Bugün Senato'da Utah eyaletini temsil ediyor.