Samanyolu Haber /Gündem / Bungalov cinayetinde korkunç detay /25 Nisan 2024 18:44

Bungalov cinayetinde korkunç detay

Ankara'da emekli polis olan ortağı Murat Yılmaz ile Suriye uyruklu işçisi Alaeddin Albaba'yı tabanca ile vurarak öldüren bungalov işletmecisi Yunus Emre Hacıfazlıoğlu, yakalandı. Şüphelinin Albaba'yı cinayete tanık olduğu için öldürdüğü belirtildi.

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Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi. Bungalov işletmeciliği yapan Yunus Emre Hacıfazlıoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle emekli polis olan ortağı Murat Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Hacıfazlıoğlu, cinayeti görüp, kaçmaya çalışan Suriye uyruklu işçi Alaeddin Albaba'yı da öldürüp, kaçtı. Yılmaz'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

'BU OLAY KESİNLİKLE TASARLANMIŞ'

Şüphelinin Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürerken, öldürülen Metin Yılmaz'ın ağabeyi Tunç Yılmaz, "Ekmek kapısı açtığımız bir alçak, alçakça bir şekilde kardeşimi ve yanımızda çalışan masum bir işçimizi katletti. Benim kardeşim emekli bir polisti. Kendisini de nasıl savunacağını çok iyi bilirdi. Saldırgan çok yakın mesafeden kardeşimin kafasına sıkmış. Kaçmaya çalışan işçimizi de önce ayağından vurmuş. Ardından da yanına gidip, onun da başına ateş etmiş. Ona para kazansın diye orada yer vermiştik. İstediği her şeyi vermiştik. Aramızda asla bir husumet yoktu. Şu anda ortalıkta saldırgan taraftan kimse yok. Bu olay kesinlikle tasarlanmış. Karşılıklı münakaşanın olduğu bir olay değil bu. Planlanmış, alçakça yapılmış bir katliam bu" dedi.

Diğer yandan öldürülen işçinin cenazesinin hava yolu ile Suriye'ye götürüldüğü belirtildi.
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