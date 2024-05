Türkiye'de zulme uğrayan ve sürgün edilen gazeteciler anıldı

Demokrasi, özgür basın ve ifade özgürlüğü, medyanın siyasi gündem için kötüye kullanılması: yanlış bilgi ve dezenformasyon konularının konuşulduğu ilk panelde kıdemli muhabir Se Hoon Kim moderatörlüğünde, Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdulhamit Bilici ‘Erdoğan medyaya nasıl boyun eğdirdi?’ başlıklı bir konuşma yaptı. Dini radikalleşme konusunda uzman araştırmacı-gazeteci Arbana Xharra ‘Demokrasi, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü’ hakkında konuştu. Sabah Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan ‘Türkiye’de ve yurtdışında basın özgürlüğünün mevcut durumu ve gazetecilerin karşılaştığı tehditler’ hakkında bilgi verdi. American Kurdish Network’ün kurucusu Kani Xulam da ‘Türkiye’de sessizlerin sesini yükseltmek’ konulu bir konuşma yaptı.











‘Sürgündeki gazetecilere karşı uluslararası baskı’ ve ‘Türkiye'de sessizlerin sesini yükselten gazeteciler’ konularının konuşulduğu ‘Türkiye’den sürgün edilen gazeteciler: Zorluklar ve fırsatlar’ başlıklı ikinci panel de gazeteci ve El Kahire Haberleri siyasi analisti Laurie A. Watkins moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Gazeteci ve yorumcu Aydoğan Vatandaş'ın ‘Sürgündeki gazetecilere yönelik taciz ve nefret suçları’nı anlattığı programda, köşe yazarı ve gazeteci Mahir Zeynalov, ‘Sürgündeki gazetecilere yönelik ulusötesi baskılar’ ve Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da ‘Türkiye’de medya, gazeteciler ve basın özgürlüğü üzerindeki baskılar’ hakkında konuşma yaptı.















Gazeteci ve Gazetecilikte Kadın Koalisyonu temsilcisi Ellen Ioanes ‘Çatışma bölgelerinde kadın gazeteciler ve Türkiye örneği’ konusunda bilgi verdi. Demokrasi Girişimini Yenileme’nin CEO’su Uriel Epshtein de ‘Türkiye’de ve yarı-demokratik/otokratik rejimlerde demokrasinin yeniden inşasında basın ve ifade özgürlüğünün rolü’ hakkında açıklamalar yaptı.











PANEL 1 - TÜRKİYE'DE ZULÜM GÖREN GAZETECİLERİ HATIRLAMAK



Se Hoon Kim (Moderatör)

Kıdemli Muhabir

Küresel Strat Görünümü





Abdulhamit Bilici

Gazeteci, Köşe Yazarı

Zaman Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni

Erdoğan Medyaya nasıl boyun eğdirdi?



Abdulhamit Bilici, kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni'dir. Aynı zamanda gazetenin İngilizce versiyonu Today's Zaman'ın da İcra Kurulu Başkanı'ydı. Bilici, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü ve Haftalık Aksiyon Dergisi Editörlüğü görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden yüksek lisans ve Fatih Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden MBA derecesine sahiptir. Abdulhamit Bilici, Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden sonra ABD'de gazeteci olarak sürgünde yaşamaktadır. Türk siyaseti konusunda uzman olan Bilici, gazetecilik kariyerine çeşitli medya kuruluşları için serbest yazılar yazarak devam etmektedir.



Arbana Xharra

Araştırmacı Gazeteci

Demokrasi, Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü



Arbana Xharra uluslararası tanınırlığa sahip bir araştırmacı gazetecidir. Dini radikalleşme konusunda uzmandır. Balkanlar ve Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren aşırı dinciler ve Türkiye'nin İslami gündemi hakkında 2012 yılından bu yana bir dizi araştırma raporu yazmıştır. Makaleleri çok sayıda dünya medya kuruluşunda ve SAIS - Johns Hopkins gibi önde gelen dergilerde yayınlandı. Yaptığı haberlerle çok sayıda ödül kazanan Arbana, 2015 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün de sahibi oldu. Çeşitli televizyon kanallarında din özgürlüğü ve insan hakları konusunda uzman olarak yer almıştır. Ayrıca ABD'deki çeşitli düşünce kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için halkla ilişkiler ve iletişim konularında kampanyalar ve stratejiler geliştirmiştir.





Ergun Babahan

Gazeteci, Yorumcu

Sabah Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni

Türkiye'de ve Yurtdışında Basın Özgürlüğünün Mevcut Durumu ve Gazetecilerin Karşılaştığı Tehditler



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan Ergun Babahan, kısa bir süre avukatlık yaptıktan sonra Yeni Asır'da muhabir olarak gazeteciliğe adım attı. Sırasıyla Söz, Hürriyet, Sabah ve Yeni Binyıl gazetelerinde editör, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Alman Marshall Fonu bursuyla 1988'de Stanford Üniversitesi'nde John Knight Profesyonel Programı'na, Ford Vakfı bursuyla 1990'da Maryland Üniversitesi'nde Amerikan Dış Politika Süreci programına katıldı. Halen Kanada'nın Montreal kentinde yaşamaktadır.



Kani Xulam

Başkan, American Kurdish Network

Türkiye'de Sessizlerin Sesini Yükseltmek



Kani Xulam Kürdistan'ın yerlisidir. Toronto Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okumuş, California Santa Barbara Üniversitesi'nde tarih alanında lisans ve American University'de Uluslararası Hizmet programında yüksek lisans yapmıştır. Toronto Üniversitesi'nde Model Birleşmiş Milletler'de Kürdistan'ı temsil etti ve Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti. California Santa Barbara Üniversitesi'nde, Ocak 1991'de Rektör'ün ofisinde oturma eylemine katılarak ilk Körfez Savaşı'nı protesto eden bir grup barış aktivistinin bir parçasıydı. Herkes tutuklandı. Bay Xulam suçsuz olduğunu söyledi, kendini savundu ve Santa Barbara'da fidan dikmek üzere 18 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.



1993 yılında, Amerika'daki Kürt toplum liderlerinin ısrarıyla, Kaliforniya Santa Barbara'daki aile şirketini bırakarak başkentte American Kurdish Information Network'ü (AKIN) kurdu. AKIN, Kürt-Amerikan anlayışını ve dostluğunu geliştirmeye adanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Xulam, AKIN'in direktörü sıfatıyla, özellikle Leyla Zana davasına odaklanarak, Türkiye'de tutuklu bulunan Kürt parlamenterlerin özgürlüğü için ABD Kongresi üyeleri ve çalışanlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı.





PANEL 2 - TÜRKİYE'DEN SÜRGÜNDEKİ GAZETECİLER: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR



Laurie A. Watkins (Moderatör)

Gazeteci, Al-Qahera News Siyasi Analisti



Laurie A. Watkins, politika ve siyasette, savunuculuk ve erişimde, bağlantılar ve iletişimde eşit güce sahip tam güçlü bir kuruluş olan Sunshine L.A.W. Consulting'in Kurucusu ve Başkanıdır. Laurie aynı zamanda başarılı bir konuşmacı, ödüllü Go from Stressed to Strong: Health & Fitness Advice from High Achievers ve The Musical Imprint kitaplarının en çok satan yazarı, bir insan hakları şampiyonu ve kadın hakları savunucusudur.

Laurie, yirmi yıldır insanları ortak amaçlar etrafında bir araya getirmek için stratejiler geliştirmektedir. Birçok başkanlık, kongre ve valilik kampanyasında görev alan Laurie, Truman Ulusal Güvenlik Projesi, CARE Chef's Table'ın aktif bir ortağı ve Brooke Owens Fellows'un mentoru ve koçudur. Kendisi bir sosyal etki lideri ve kamu politikası, ulusal güvenlik, dış ilişkiler ve genç kadınlar ve kız çocukları için eğitim ve fırsatların genişletilmesi konularında tanınmış bir uzmandır.



Laurie, West Point'teki Birleşik Devletler Askeri Akademisi'nde misafir öğretim görevlisidir, Florida Eyalet Üniversitesi'nden lisans ve Florida Atlantic Üniversitesi'nden MPA derecesine sahiptir. Ayrıca Georgetown Üniversitesi'nden Hükümetin Dijital Dönüşümü ve San Francisco Üniversitesi'nden Kamu Liderliği ve Yasama Stratejisi alanlarında yönetici sertifikaları almıştır. Laurie MSNBC, Sky News Arabia, Alhurra TV, AlGhadTV, Asharq TV ve FOX News'de siyaset ve dış ilişkiler konularında katkıda bulunmaktadır. Laurie şu anda Washington DC'de kurtarma köpeği Whiskey Bravo ile birlikte yaşamaktadır.





Aydoğan Vatandaş

Gazeteci, Yorumcu

Politurco.com Genel Yayın Yönetmeni



Sürgündeki Gazetecilere Yönelik Taciz ve Nefret Suçları







Aydoğan Vatandaş, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmış ABD'li bir araştırmacı gazetecidir. Birçoğu Türkiye'de en çok satanlar listesine giren 13 kitabın yazarıdır. 'Köprüden Bildirmek' ve 'İktidar Açlığı: Erdoğan'ın Cadı Avı ve Devlet Gücünün Kötüye Kullanımı' ABD'de İngilizce olarak yayınlanan ilk iki kitabıdır. Politurco.com'un kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni'dir.





Mahir Zeynalov

Gazeteci, Köşe Yazarı

Genel Yayın Yönetmeni, The Globe Post



Sürgündeki Gazetecilere Yönelik Ulusötesi Baskılar



Mahir Zeynalov, medya ve dijital pazarlama alanlarında çok çeşitli iş deneyimine sahiptir. Mahir, kariyerine Eylül 2004'te Los Angeles Times'ta Muhabir olarak başladı ve Aralık 2006'ya kadar bu görevi sürdürdü. Eylül 2008'de Today's Zaman'a Haber Editörü olarak katıldı ve Şubat 2016'ya kadar bu görevi sürdürdü. Temmuz 2016'da The Globe Post'un CEO'su oldular. Aralık 2017'de The Defense Post'ta Üst Düzey Yönetici rolüne geçtiler. Nisan 2018'de kendi şirketleri olan MZ Dijital Pazarlama'yı kurdular. Zeynalov, kariyeri boyunca medya ve gazetecilik alanlarının yanı sıra dijital pazarlama sektöründe liderlik ve yöneticilik rollerinde de önemli deneyimler kazandı. Mahir Zeynalov'un eğitim geçmişi Harvard Üniversitesi'ne katılmayı içermektedir. Ancak, belirli bir başlangıç ve bitiş yılının yanı sıra dereceleri ve çalışma alanları belirtilmemiştir.



Ekrem Dumanlı

Gazeteci, Yorumcu

Eski Genel Yayın Yönetmeni, Zaman Gazetesi



Türkiye'de Medya, Gazeteciler ve Basın Özgürlüğü Üzerindeki Baskılar





Ekrem Dumanlı Türk gazete yöneticisidir ve Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın yönetmenliğini yapmıştır. Aynı zamanda gazetenin İngilizce versiyonu Today's Zaman'ın da İcra Kurulu Başkanı'ydı. 1993 yılında Zaman Gazetesi Kültür Sanat Masası'nda muhabir ve editör olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında medya alanındaki çalışmalarını ilerletmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Dumanlı, Boston Emerson College'da yüksek lisansını tamamladı. 2001'de Türkiye'ye dönen Dumanlı, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

14 Aralık 2014 tarihinde Türk polisi iki düzineden fazla üst düzey gazeteci ve medya yöneticisini "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak" suçlamasıyla tutukladı. Gözaltına alınanlar arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Dumanlı da vardı. 19 Aralık 2014 tarihinde bir mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Dumanlı ve diğer yedi kişinin serbest bırakılmasına karar verdi. Ekrem Dumanlı, tutuklanma sürecini ve Türkiye'de basın özgürlüğünün önündeki engelleri Washington Post için kaleme aldı ve "Gazetem Zaman ve ben Erdoğan'ın cadı avının son kurbanlarıyız" dedi.

Los Angeles Times'ın "The Turkey-U.S. Divide" başlıklı makalesi de dahil olmak üzere yabancı basında da makaleleri yayımlandı. Yazdığı Son Duruşma adlı oyun sahnelendi. Dumanlı, 2009 yılında Georgetown Üniversitesi'nin "En Etkili 500 Müslüman" listesinde yer almıştır.





Ellen Ioanes

Gazeteci, Muhabir

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu



Çatışma Bölgelerinde Kadın Gazeteciler ve Türkiye Örneği



Ellen Ioanes bir gazeteci ve Gazetecilikte Kadın Koalisyonu temsilcisidir. Ellen Ioanes, Vox New York'ta Dünya ve Hafta Sonu muhabiri olarak küresel ve genel haberler yapmaktadır. Diğer konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ABD kongre politikası ve Güney Asya siyasetini de takip eden Ioanes, 2021'den bu yana ABD siyaseti, politikası ve dış ilişkileriyle ilgili haberler yapıyor. Daha önce Business Insider'da ordu ve küresel çatışma konularında çalışmıştır ve Guardian, Foreign Policy, Center for Public Integrity ve diğer yayın organlarında yazıları bulunmaktadır. Columbia Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.





Uriel Epshtein

İcra Kurulu Başkanı, Renew Democracy Initiative



Türkiye'de ve Yarı-Demokratik/Otokratik Rejimlerde Demokrasinin Yeniden İnşasında Basın ve İfade Özgürlüğünün Rolü

Uriel Epshtein, Renew Democracy Initiative'in CEO'sudur. RDI'ya katılmadan önce özel sektörde çalışan Uriel, önce Boston Consulting Group'ta danışman olarak, ardından da DoorDash ve Uber gibi mobilite alanındaki start-up'larda strateji alanında çalışmıştır. Yale Üniversitesi'nde öğrenciyken, sivil-asker ayrımı arasında köprü kurmaya ve ABD'nin Orta Doğu'daki rolünün incelikli bir şekilde tartışılması için kampüslerde bir alan yaratmaya adanmış bir kuruluş olan Barış ve Diyalog Liderlik İnisiyatifi'ni (PDLI) kurdu ve bugüne kadar başkanlığını yapmaya devam ediyor.