Samanyolu Haber /Gündem / Ağrı’daki Corona iddialarına açıklama geldi! /20 Şubat 2020 20:04

Ağrı’daki Corona iddialarına açıklama geldi!

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz, kentte Corona virüsü vakası görüldüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SHABER3.COM

Ölümcül Corona virüsüne İran'da rastlanılması Ağrılıları tedirgin etti.Sabah saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde maske ile dolaşan sağlık çalışanlarının da görülmesi üzerine kentte Corona virüsü iddiaları gündeme geldi.

“HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Bu durum üzerine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Ufuk Kurnaz bir açıklama yaparak şunları söyledi:

* Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan korona virüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

* Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

* Şu an itibariyle Ağrı ilinde herhangi bir korona virüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiş olup tüm kamuoyuna duyurulur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ağrı’daki Corona iddialarına açıklama geldi! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:04