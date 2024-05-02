Samanyolu Haber /Gündem / CHP lideri Özel, eski genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüşecek /02 Mayıs 2024 20:34

CHP lideri Özel, eski genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne geçen Genel Başkan Özgür Özel, önümüzdeki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

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CHP Genel Başkanı Özel, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel partide, kurmaylarıyla Erdoğan ile görüşmesine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce de zaman zaman tercih edilen Ahlatlıbel'de gerçekleşmesi beklenen buluşmada, Özel'in Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme gelecek.

'SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR' DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı.

CHP'den dün yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.
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