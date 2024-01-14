Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Türk siyaseti bıraktığını açıkladı /14 Ocak 2024 17:26

Ahmet Türk siyaseti bıraktığını açıkladı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen DEM Partili Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

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DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, "Daha önce yüzde 50'yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

 
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