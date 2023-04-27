Samanyolu Haber /Gündem / Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın /27 Nisan 2023 19:09

Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın

Küçükçekmece'de Akit gazetesi ve televizyonunun da bulunduğu binada yangın çıktı.

SHABER3.COM

Küçükçemece'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken,  itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binada alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:18:26