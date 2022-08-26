Samanyolu Haber /Politika / Akit'in yalan haberleri artık AKP'lileri bile kızdırmaya başladı /26 Ağustos 2022 11:13

Akit'in yalan haberleri artık AKP'lileri bile kızdırmaya başladı

Yeni Akit Gazetesi, yaptığı bir haberle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı hedef aldı. Bakan Yanık ise “Aile bakanı ne iş yapar” şeklinde manşet yazan Yeni Akit’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Nuray Güler ve Yeliz Günay, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla bir erkek çocuğu sahiplendiklerini duyurdular.

Bunun üzerine toplumun bazı kesimlerinden olaya karşı tepkili paylaşımlar yapıldı.

Yeni Akit Gazetesi de olayı manşetine taşıyarak “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlığı ile haber yaptı.

Akit, olay karşısında sessiz kaldığı iddia edilen Aile Bakanı Derya Yanık’a da “Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti” diyerek tepki gösterdi.

BAKAN’DAN YANIT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Yeni Akit’in haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanık, yaptığı paylaşımda “Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz” ifadelerini kullandı.


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