Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş'ın amigosu AVM'de öldürüldü /26 Ağustos 2022 10:55

Beşiktaş'ın amigosu AVM'de öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede silahla vurulan Seyit Subaşı, yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede silahlı saldırıya uğrayan Seyit Subaşı hayatını kaybetti.

Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan 43 yaşındaki Seyit Subaşı, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı düzenleyen Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel yaptığı açıklamada, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti" diye konuştu.

Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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