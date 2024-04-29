Samanyolu Haber /Spor / Tüm maçlar aynı gün aynı saatte /29 Nisan 2024 18:42

Tüm maçlar aynı gün aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte başlayacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak tüm karşılaşmaların 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı.
Süper Lig'de 36'ncı haftanın programı şu şekilde;

12 MAYIS PAZAR

    19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
    19.00 Trabzonspor - İstanbulspor
    19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray
    19.00 Konyaspor - Samsunspor
    19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
    19.00 Sivasspor - Başakşehir FK
    19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
    19.00 Alanyaspor - Beşiktaş
    19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü
    19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor
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