İskoçya'da Başbakan Hamza Yusuf görevinden istifa etti

Euronews'te yer alan habere göre İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Başbakan Hamza Yusuf Yeşiller ile yürütülen iktidar paylaşımı anlaşmasını sona erdirmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.



Nicola Sturgeon'un yerine yaklaşık bir yıldır SNP liderliği ve başbakanlık görevini yürüten politikacı, hükümete başka bir ismin liderlik etmesinin "zamanının geldiğini" söyledi.



Anlaşmayı sona erdirme kararı, SNP'nin bu ayın başlarında Sturgeon'un eşi Peter Murrell'in partinin mali durumuyla ilgili bir soruşturmada zimmetine para geçirmekle suçlandığı haberiyle sarsıldığı bir dönemde geldi.



İstifa aynı zamanda, İngiltere'de bu sene yapılması beklenen seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi'nin İskoç merkez bölgelerinde yeniden zemin kazanmasının önünü açıyor.



SNP İskoçya'da 17 yıldır iktidarda bulunuyor. Fakat son dönemde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları İşçi Partisi'nin son on yılda ilk defa SNP'yi geride bıraktığını işaret ediyor.



Bu yükseliş, İngiltere genelinde İşçi Partisi'nin çok gerisinde kalan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Muhafazakar Partisi'nin de seçimleri kazanma şansının düştüğünün bir işareti olarak yorumlanıyor.



İskoç Parlamentosu'nun 28 gün içinde yeni bir başbakan seçememesi durumunda ülke erken seçime gidecek.



İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Yusuf'un yerine SNP'nin eski liderlerinden John Swinney ve Kate Forbes'un yarışması bekleniyor.