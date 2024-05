'Tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız'

"Gün geçmiyor ki siyasi iktidar yeni bir icat çıkarmasın ve yine gün geçmiyor ki tek adam rejiminin acı ve soğuk gerçeklikleriyle baş başa kalmış milletimizin hayatından bir gün daha çalınmasın. Geride bıraktığımız son 2 haftayı sözde yeni anayasa tartışmaları, yumuşama ve normalleşme manşetleriyle idare eden iktidar bununla yetinmemiş olacak ki şimdi de yargıda reform paketi adı altında bir düzenleme çorbasıyla yeni bir gestapo kanunu denemesiyle karşımıza çıkıyor. Saray'ın millete rağmen kadroları ve yine Saray'ın devlete rağmen bürokratları tarafından hazırlanan bu yasanın gerekçesine inmeden önce bir hususu hatırlatmayı görev addediyorum... Sayın Erdoğan'ın kutuplaştırarak ve ayrıştırarak tanzim etmeye çalıştığı siyaset kurumu, mevcut hükümetin dilediğinde geldiği dilediğinde de yumuşattığı bir oyun hamuru değildir ve herkes iyi bilmelidir ki Türkiye'de siyaset kurumunu iktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin de muhalefette kalmaktan memnun olduğu, seçimlerin seçenekler arasında bir yarış değil; adeta nüfus sayımı gibi yapıldığı bir kısır döngüye asla teslim etmeyeceğiz.





İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni anayasaya kapıyı bir kez daha kapatan Dervişoğlu, "Artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye tek adam rejiminin raf ömrünü uzatacak hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz" dedi.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerine tepki gösteren Dervişoğlu, "Kamuda tasarruf paketine öncelikle memur servislerinden başlayan iktidar ve bu iktidarın ilgili bakanlarını büyük vizyonlarından ötürü tebrik ediyorum. Milletin aklıyla oynamaları bir yana, artık bu büyük milletin onuruyla oynadıklarından dahi haberleri yok. Eğer kamuda tasarruf konusunda ciddiyseniz buyrun, hodri meydan... Tasarruf mu istiyorsunuz; önce kamuda israf ile sembolleşmiş günlük harcaması 20 milyonun üzerine çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütçesini sınırlayın. Hem bizden hem de devletten çıkan milyarlarca liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağlayın. Elinizi bu fakir milletin cebinden çıkarın beyler, 80 milyona kemer sıktıran eserinize bir bakın! Eserinizden utanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Anayasa tartışmalarına dair görüşlerimizi beyan edip, bu girişimin samimiyetini sorgulayınca belli ki muktedirleri rahatsız etmişiz. Hiçbir şikayetim yok, milletimizi rahatsız edenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz! İYİ Parti'nin, Türkiye'nin gündemine dayatılan yeni anayasayla ilgili duruşu son derece açık ve nettir; biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olabilsin diye tek adam rejiminin raf ömrünü uzatacak hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz, dost düşman bunu bir bilmeli. Tüm siyasi partilerin karar ve diyaloglarına, geçmişte partimize gösterilmediği ölçüde yüksek bir nezaketle yaklaşıyoruz. Elbette isteyen istediği partiyle görüşebilir ve istediği kadar da yumuşayabilir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olarak, bu memlekette tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız, yeni bir Erdoğan anayasasıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.