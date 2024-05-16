Karanlık dönemlerin gizemli emniyetçisi yine gündemde: İşte Engin Dinç gerçeği!

Tutuklanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan‘la ilgili soruşturma nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 polis müdürünün önce açığa, ardından gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Engin Dinç’in ismi de sık sık gündeme geliyor.







Son olarak “emekliliği istendiği ve reddettiği” iddiasıyla gündeme gelen Engin Dinç’in altında görev yapan biri Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olmak üzere 3 kritik ismin gözaltına alınmasının ardından Engin Dinç’in de görevden alınacağı iddiası tartışılıyor.





Velev haber sitesinin haberine göre Engin Dinç, daha önce ismi Hrant Dink cinayeti, Rahip Santoro cinayeti, Ankara Gar katliamı gibi birçok olayda “kritik” konumuyla gündeme gelmişti. Süleyman Soylu’nun yerine Ali Yerlikaya’nın getirilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan Engin Dinç, şimdilerde Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedeniyle çıkan krizin ardından MHP’nin “kellesini istediği” isimlerden biri olarak öne çıkıyor.





İşte, neredeyse gittiği her şehirde, yaptığı her görevde tartışmalı bir konuyla gündeme gelen Engin Dinç…





ENGİN DİNÇ KİMDİR?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğan Engin Dinç, Erzurum nüfusuna kayıtlı. İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı.





1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atandı. Sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptı.





Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunan Engin Dinç, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilen Engin Dinç, 25 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın kendi isteğiyle emekliye ayrılması sonrası 7 Temmuz 2021 tarihinde Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Konya’ya atanmıştı. Evli ve üç çocuk babası olan Dinç, ileri düzeyde İngilizce biliyor.







SOYLU GİDİNCE, ANKARA’YA ATANDI

28 Mayıs seçiminden sonra Süleyman Soylu’nun kabine dışında kalarak Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinin ardından emniyet teşkilatında en büyük operasyon yapıldı. 1 Temmuz Pazartesi gece yarısından sonra yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Süleyman Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri “kızak görev” olarak bilinen “Emniyet Genel Müdürlüğü emrine” alınarak merkeze çekildi.





Konya Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Ankara Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Engin Dinç ise atamalarda en çok dikkati çeken isimlerden biri olmuştu. Hrant Dink cinayeti nedeniyle yargılanan Dinç, Ankara Garı önünde IŞİD’in düzenlediği saldırıda da ihmali nedeniyle gündeme gelmişti. Dinç, 7 kişinin katledildiği Konya’daki saldırısı sırasında da Emniyet Müdürü koltuğunda oturan isimdi.





“GÖREVİ İHMAL” SUÇUNDAN ZAMANAŞIMINDAN KURTULDU



Engin Dinç, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapmıştı.





Dinç, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü’yken kentte TAYAD’lılara linç girişimi, McDonalds’ın bombalanması ve Rahip Santoro’nun öldürülmesi gibi olaylar nedeniyle tartışılan bir isim oldu.





Aynı dönemde Trabzon’da yapılan bir planla İstanbul’da öldürülen gazeteci Hrant Dink için açılan davada yargılanan Dinç, “ihmali davranışla kasden öldürme” iddiasıyla suçlandığı bu davada beraat etti. Yargıtay beraat kararını onadı.





ERHAN TUNCEL’İ MUHBİR YAPMIŞTI

Engin Dinç, Dink cinayetinin en önemli isimlerinden biri olan Erhan Tuncel’i “muhbir” yaptığı belirtilen isimdi aynı zamanda. Dinç, Dink suikastinin yapılacağından haberdar olan ilk isim olmasına rağmen daha sonra ödül gibi bir atamayla Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına getirilmişti.





DÖNEMİNDE BİRÇOK PATLAMA OLDU

Engin Dinç’in İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde birçok büyük patlama ve katliam yaşandı. 2015 seçimleri döneminde yaşanan Suruç, Antep, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara patlamalarında İstihbarat Dairesi Başkanlığı koltuğunda oturuyordu.





GAR KATLİAMINDA “SALDIRI İSTİHBARATINI BEKLETTİ” İDDİASI



Kamuoyu Engin Dinç ismini 103 kişinin bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği Ankara Gar katliamında da duydu. Dinç, Gar’daki saldırıyı yapan Adıyaman’daki IŞİD hücresinin Ankara’da saldırıya hazırlandığı istihbaratını 10 Ekim 2015 tarihine kadar bekletmesiyle gündeme gelmişti.





10 Ekim 2015 Ankara Tren Garı Katliamı’na ilişkin patlama sabahı gönderilen istihbaratın altında Hrant Dink suikastine ilişkin istihbaratı saklamakla suçlanan Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in imzası bulunuyordu. Gar katliamına ilişkin müfettiş raporlarında 8 Ekim 2015 tarihinde elde edilen ve bombacının isminin dahi yer aldığı istihbarat yazısının, patlamanın yaşandığı 10 Ekim sabahı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’ne gönderildiği ortaya çıkmıştı. Ancak istihbaratın bombalı saldırıdan 3 saat 44 dakika sonra ilgili müdürlüklere ulaştığı iddia edilmişti.





2021’DE KONYA EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Dinç, 7 Temmuz 2021 tarihinde Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Konya’ya atanmıştı. Konya’daki ilk saldırı 12 Mayıs 2021 tarihinde, katliam ise Dinç’in emniyet müdürlüğü görevini devralması sonrası gerçekleşti.





AYHAN BORA KAPLAN’IN YAKALANMASI

Ankara’da uyuşturucudan silah kaçakçılığına, rüşvet ve yolsuzluktan silahlı saldırıya kadar çok sayıda suçtan aranan Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındığında Engin Dinç ismi bir kez daha gündeme gelmişti. İlginç bir şekilde her kritik dönemeçten “zararsız” çıkan Engin Dinç, Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınma biçimi başta olmak üzere Ankara’da bir anda dikkatleri üzerine çekti. Kaplan’ın ilişkili olduğu Süleyman Soylu’ya mesaj olarak algılanan bu gözaltı ve tutuklama, soruşturma ilerledikçe ilginç bir hal almaya başladı.