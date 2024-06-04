AKP kampında gerginlik: Milletvekili ile Sağlık Bakanı atıştı, Erdoğan araya girdi

Babacan'ın aktardığına göre, kampta mevcut milletvekillerinden birkaç kişi dışında söz alan olmadı. Genellikle, eski milletvekilleri ve kurucular konuştu. Erdoğan’la yapılan ikili görüşmeler ise kimileri tarafından reklam için kullanıldı. Parti yönetimi ve bakanlar hedefteydi. Yapılan sunumlar eleştirildi, yapılan savunmalar yetersiz bulundu.





Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin Kızılcahamam kampında yaşananları aktardı. Babacan'ın aktardığına göre; kampa katılanların büyük çoğunluğunun, önceki toplantılara göre en verimsiz kamp olduğu değerlendirmesinde bulundu.Genel Başkanvekili Efkan Ala da eleştirilerden nasibini aldı. Ala’nın “Biz elimizden geleni yaptık, ekonomi etkili oldu” sözleri, salonda homurdanmalara neden oldu. Ala’nın, “5-6 alanda reform yapsaydık seçimi alırdık. Ama biz bunları yapacağız ve 2028 seçimlerini alacağız” sözleri alkış almadı.Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tartıştı. Çokal, Manavgat’ta özel hastanede vefat eden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söyledi. Sağlık Müdürüne ulaşamadığını anlatan Çolak’ın sözlerini kesen Bakan Koca, “O sağlık müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlatmıştık, onu da siz durdurdunuz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek, “Ölen arkadaşımız bizim ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olmadan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı bakın” diyerek tartışmayı sonlandırdı.