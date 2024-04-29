Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Sabah Gazetesi'ne Alman Mahkemesi'nden kötü haber /29 Nisan 2024 17:12

Yandaş Sabah Gazetesi'ne Alman Mahkemesi'nden kötü haber

Frankfurt Kitap Fuarında sürgün gazeteciler ile ilgili bir panelde provokasyon yapan Sabah Muhabirlerine bir kötü haber de Darmstadt Bölge Mahkemesi'nden geldi

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19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Dünyanın en büyük kitap ve yayıncılık fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı'nda . International Journalists Association e.V (IJA) ile tenkil müzesi de stant açmıştı. Fuar kapsamında yapılan panel ve söyleşilere yüzlerce kişi katılmıştı. 

Panellerden birine gelen Sabah gazetesinin Almanya ekibinden üç muhabir provokasyon yapmışlardı. Polisinde araya girmesiyle  uzaklaşan Sabah Gazetesi çalışanları bazı gazetecileri ve Olayı haberleştiren MC EU TV'yi mahkemeye vermişti. 

Provakasyonu haber yapan MC TV ile ilgili  Sabah gazetesinin Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in açtığı dava sonuçlandı. 

Davaya bakan Darmstadt Bölge Mahkemesi MC EU TV'yi haklı buldu. Sabah Gazetesi'nin iddialarını yerinde bulmayan mahkeme, MC TV'de yapılan haberlerin hukuka uygun olduğuna karar verdi
Mahkeme karar gerekçesinde Davacı Erel'in iddialarının temelsiz olduğunu, MC TV'de yapılan haberlerin İfade ve Basın Özgürlüğü hakkı kapsamında korunması gerektiğini belirtti. 

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