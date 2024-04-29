Yandaş Sabah Gazetesi'ne Alman Mahkemesi'nden kötü haber

19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen Dünyanın en büyük kitap ve yayıncılık fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı'nda . International Journalists Association e.V (IJA) ile tenkil müzesi de stant açmıştı. Fuar kapsamında yapılan panel ve söyleşilere yüzlerce kişi katılmıştı.





Panellerden birine gelen Sabah gazetesinin Almanya ekibinden üç muhabir provokasyon yapmışlardı. Polisinde araya girmesiyle uzaklaşan Sabah Gazetesi çalışanları bazı gazetecileri ve Olayı haberleştiren MC EU TV'yi mahkemeye vermişti.





Provakasyonu haber yapan MC TV ile ilgili Sabah gazetesinin Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in açtığı dava sonuçlandı.





Davaya bakan Darmstadt Bölge Mahkemesi MC EU TV'yi haklı buldu. Sabah Gazetesi'nin iddialarını yerinde bulmayan mahkeme, MC TV'de yapılan haberlerin hukuka uygun olduğuna karar verdi

Mahkeme karar gerekçesinde Davacı Erel'in iddialarının temelsiz olduğunu, MC TV'de yapılan haberlerin İfade ve Basın Özgürlüğü hakkı kapsamında korunması gerektiğini belirtti.



