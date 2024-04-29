Erdoğan - Özel görüşmesinin günü belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapımız açık, Ele alacağımız konu başlıklarımız çok" dediği CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'la çok yakın bir zamanda yüz yüze görüşeceğini duyurmuştu.



Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya gelen ikilinin yüz yüze yapacağı görüşmenin tarihi de belli oldu.



Sözcü TV'nin haberine göre merakla beklenen görüşme 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra yapılacak.



Görüşmenin yeri konusunda bir açıklama yapılmazken AKP kaynakları görüşmenin yeri için Beştepe'yi işaret etti.

