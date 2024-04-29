Samanyolu Haber /Spor / Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili soruşturma /29 Nisan 2024 16:38

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu şike iddiaları nedeniyle gündem olan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.

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TFF, Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında hiç şut atılmadı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ankaraspor play-off’u, Nazilli Belediyespor da ligde kalmayı garantiledi. Zonguldak Kömürspor ise küme düştü.

Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa TFF Yönetim Kurulu, dosyayı Etik Kurulu'na sevk edecek.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligde kalmak için hayati önem taşıyan ligin son maçında Ankaraspor deplasmanına konuk olmuş, golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ardından konuk Nazilli Belediyespor ligde kalırken, Ankaraspor adını Play-Off'lara yazdırmıştı. Karşılaşmanın ardından maçta şike olduğu iddialarının ortaya atılmasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya da Ankaraspor maçında kesinlikle şike olayı olmadığını belirtti.

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Ankaraspor - Nazillispor maçıyla ilgili olarak, "2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün bile şut çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"KARŞILAŞMADA KESİNLİKLE ŞİKE OLAYI YOKTUR"

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarının ardından Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayının olmadığını belirten Başkan Kaya, "Biz çıktığımız zorlu ve ligin son maçımız olan Ankaraspor deplasmanında sahada mücadelemizi yaptık. Nazilli'den bizimle birlikte takımlarını desteklemek üzere Ankara'ya gelen taraftarlarımızda sahada maçın bitimine kadar takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Oyuncularımız karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiler. Defansımız ve kalecimiz gol yememek için büyük çaba sarf etti. Golcülerimiz de ligde kalabilmek ve işi şansa bırakmamak için rakip kalede gol aradılar. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında oyuncumuz Serhat Aslan rakibi ile çıktığı hava topunda yere düşerek sakatlandı ve yerini de Ekrem Çalışanlar'a bıraktı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayı yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için zaten tek puan yetiyordu. Oyuncularımız zorlu Ankaraspor deplasmanında berabere kalıp, tek puan alarak ligde kalmayı başardı. Ben bunun içinde tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Alınan ve ligde kalmamızı sağlayan tek puanı da Nazilli'den Ankara'ya kadar gelerek takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.
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