Her konuda aynı fikirde olmayabilir bunu da birbirimize nezaketle ifade edebiliriz. Güçlü bir muhalefetin Türkiye'nin yarınlarını çok daha hızla güzelleştirecek günleri taşıyacağını biliyoruz, bununla ilgili de bir mutabakat içindeyiz."





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkan Başkanı Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.İki lider, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:"Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Hemen hemen Türkiye'nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de sarf ettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Siyasi partiler arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Bu inancı da sayın genel başkanın da taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. CHP ile İYİ Parti'nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da diğer siyasi partilerle olduğu gibi CHP ile de sürdüreceğiz."Dervişoğlu'nun ardından konuşan Özel ise şunları söyledi:"Bizim kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmaktadır. Seçim bölgelerimiz komşudur. Meclis'te mevkidaş olarak grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birinin söylediğini gözünden anlayacak kadar iyi bir zemine taşındı. Birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok sıkıntıyı, krizi yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var.CHP'nin de İYİ Parti'nin de üyeleri, seçilenleri birbirine uzak insanlar değiller. 31 Mart seçimi arkasından Türkiye siyasetinde memnuniyetle takip ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz bir normalleşme süreci yaşanıyor. İYİ Parti'yle bir normalleşme sürecine ihtiyacımız yok. Bundan sonra da Meclis'te temsil edilen iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi en iyi düzeyde sürdüreceğiz.Konuşmaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'in açıklamaları şöyle oldu:"Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Her fırsatta yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki önce mevcut anayasaya uyun sonra yeni anayasa isteyin.Türkiye bir İtalyan mafya filmini mi izliyor, yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu ülkede beraber, huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duymaları lazım."