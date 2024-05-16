İstanbulluların yüzde 44'ü kıt kanaat geçiniyor

ise yüzde 12,9 ile Beşiktaş’ta bir gece kulübünde kaçak tadilat yangınında 29 vatandaşın hayatını kaybetmesi yer aldı.





Nisan ayında katılımcıların yüzde 26,2’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 38,5’i değişmeyeceğini, yüzde 35,3’ü kötüleşeceğini belirtti.





Katılımcıların yüzde 43,3’ü yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.





İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "İstanbul Barometresi Araştırması - Nisan 2024" verilerini yayımladı.1000 İstanbullu ile telefonla görüşülerek yapılan ankette İstanbulluların ev içi gündeminin ekonomik sorunlar olduğu belirlendi.Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 44,8'i nisanda ev içinde ekonomik sorunları konuştu. Ayrıca katılımcıların yüzde 42,8'i nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti.Katılımcıların yüzde 31,6’sı 31 Mart yerel seçimlerinin Nisan ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 31,1 ile ekonomik sorunlar yer aldı. Üçüncü sıradaGerçekleşen ankette, kredi kartı kullananların yüzde 48’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 33,8’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.Yüzde 7,3’ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 3,7’si asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 7,2’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.Nisan ayında katılımcıların yüzde 20,5’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 9,8’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 44,3’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 25,4’ü ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.Nisan ayında katılımcıların yüzde 25,7’si kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 51,8’i değişmeyeceğini, yüzde 22,5’i kötüleşeceğini belirtti.Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtenleri oranı ise yüzde 42,8 oldu.Katılımcıların yüzde 54,2’si nisan ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti.Katılımcılara göre İstanbulluların ilk üç sorunu ulaşım, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler oldu.Araştırmada İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 54 ile ulaşım, yüzde 45 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 44,6 ile sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.Nisan ayındaki duygu halleri sorulan ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,6 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 5,8 olarak ölçüldü. Nisan ayındaki yaşam memnuniyeti 5 ve mutluluk seviyesi 5,5 olarak ölçüldü.