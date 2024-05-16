Ukrayna savaşındaki son durum nedir ?





Rusya Savunma Bakanlığı, Kharkov bölgesindeki birçok köyün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.







Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Syrsky, ertesi gün Kharkov yönünde "zor bir durum" olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Rus Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki ilerlemesinden bahsetti.





Putin'in dünkü açıklamaları da Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına devam ettiğini ve çatışma bölgesindeki konumlarını iyileştirdiklerini göstermektedir. Ayrıca, Rus yetkililerin askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm idari ve lojistik destekleri sağlama konusundaki kararlılığın arttığını da belirtti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri-endüstriyel kompleks konularıyla ilgili bir toplantıda, Ukrayna topraklarındaki savaş bölgesindeki Rus askeri personelinin performansından memnun olduğunu ifade etti. Putin, askerlerin iyi mücadele ettiğini ve cephe hattındaki durumlarını sürekli olarak iyileştirdiklerini belirtti.





Ukrayna, Harkiv bölgesinin bir kısmından çekildi





Rus ordusunun Ukrayna’da tüm cephe hattında yoğun baskısı bazı alanlarda başarıları da beraberinde getiriyor. Rus ordusu, Harkov’a doğru başlattığı yeni taarruzda bazı alanlarda kısmi kazanımlar elde etti.





Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin bazı kesimlerinden çekildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenskiy, yaklaşan tüm yurtdışı gezilerini iptal etti. Zelenskiy, Donetsk ve Harkiv bölgelerinin şu anda en zorlayıcı bölgeler olduğunu belirtti.





Ukrayna, Harkiv bölgesinde bazı köylerin yakınlarındaki birliklerini geri çekti. Rus topçuları ve sabotaj saldırıları, Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv ve Sumy bölgelerini de tehdit ediyor.





Ukrayna’dan Kazan’a İHA saldırı girişimi





Rusya Savunma Bakanlığı, Tataristan bölgesi üzerinde bir başka Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Tataristan, Ukrayna sınırının 1,000 kilometreden fazla doğusunda yer alıyor.





Rostov bölgesinde ise iki insansız hava aracı bir yakıt deposuna saldırdı.

Ukrayna geçtiğimiz aylarda Rusya'daki petrol rafinerilerine ve yakıt depolarına bir dizi insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek önemli hasara yol açmıştı.





Aynı şekilde Ukraynalı oluşumlar, Kırım yarımadasının topraklarına yeniden saldırı düzenledi. ATACMS füzeleriyle gerçekleştirilen saldırının hedefi, yangının çıktığı Belbek havaalanı olarak bildirildi.