Ukrayna Barış Konferansına 160 ülke davet edildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









İsviçre’de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Ukrayna barış konferansına 50'den fazla ülkenin katılımı ise onaylandı. Fakat sayının artması bekleniyor.





İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, konferans için 160 ülkeden heyetlerin davet edildiğini açıkladı. Ayrıca Konferans, Avrupa Birliği, G7 ve BRICS gibi büyük organizasyonlardan delegasyonların katılımıyla geniş bir temsilci kitlesini ağırlamayı planlıyor. Ancak Rusya, etkinliğe davet edilmedi.





Ukrayna, Rusya'nın katılımına karşı çıkarken, Kremlin bu tür bir katılımcı yapısına sahip bir konferansın anlamsız olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılımı doğrulayan bazı önemli isimler arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau yer alıyor.





“Müzakereler hakkında konuşacak kimse yok”





Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan ilginç bir değerlendirme geldi.





Lavrov, Müzakereler hakkında konuşacak kimsenin olmadığını söyledi.





Lavrov, henüz ciddi bir müzakere için hazır bir tarafla karşılaşmadıklarını belirtti. Ona göre, Batılı ve Ukraynalı politikacılar sadece müzakerelerin bir parodisini oynuyorlar.





Lavrov, Kopenhag formatının kesinlikle bir çıkmaz olduğunu ve toplantıları düzenleyenlerin gelişmekte olan ülkeleri ve Küresel Güney ülkelerini şantaj ve yalanlarla toplantılara çekmeye çalıştığını ifade etti.





"Henüz konuşacak kimse yok" diyen Lavrov, Batılı ve Ukraynalı politikacıların hiçbiri ciddi bir görüşmeye hazır değil, yalnızca "müzakerelerin bir parodisini oynuyorlar” dedi.





‘Zelensky formülünü’ destekleyen hiçbir etkinliğe katılmayacağız





“Gerçeklere dayalı müzakerelere ciddi olarak açığız” vurgusunu yapan Lavrov, ancak Rusya’nın şu veya bu şekilde ‘Zelensky formülünü’ destekleyen hiçbir etkinliğe katılmayacağının altını çizdi.





2024'ün başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin İsviçre'de bir barış konferansı düzenlemesini istemesi üzerine, İsviçre'nin 15-16 Haziran tarihlerinde Bürgenstock şehrinde bir barış konferansı düzenleyeceği duyurulmuştu. Ancak Rusya bu konferansa davet edilmedi ve katılmayı da düşünmüyor. Kremlin, Moskova'nın bu konferanstan sonuç beklemediğini belirtti.