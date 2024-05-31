İstanbul'da bir otele bombalı saldırı girişimi: 1 yaralı

Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı girişimi düzenlendi.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bomba patlamazken, otelde bulunanlardan biri bombayı atan kişiye silahla karşılık verdi.



Silahın ateşlenmesiyle yaralanan saldırganın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Saldırının düzenlendiği otele, geçtiğimiz nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti.



Ayrıca, el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu bilgisi verildi.