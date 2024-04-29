Samanyolu Haber /Spor / Fatih Karagümrük Antalyasspor'u farklı yendi düşme hattından çıktı /29 Nisan 2024 22:50

Fatih Karagümrük Antalyasspor'u farklı yendi düşme hattından çıktı

Sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında farklı galip gelen Fatih Karagümrük, düşme hattından kurtuldu. Ramzi Safouri'nin kırmızı kart gördüğü maçta Antalyaspor, ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta VavaCars Fatih Karagümrük, evinde Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Fatih Karagümrük, düşme hattından çıktı.

Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıyan golleri 36. dakikada Güven Yalçın, 64. dakikada Marcao, 81. dakikada Can Keleş ve 90+1. dakikada Flavio Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 78. dakikada Sam Larsson'dan geldi. Antalyaspor'da Ramzi Safouri, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle puanını 36'ya yükselten Fatih Kaaragümrük, düşme hattından kurtularak haftayı 15. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

İLK YARI TEK GOL

Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Sol kanattan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Markao, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Altıpasın gerisinde topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

İlk yarı bu golle 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA KIRMIZI KART

Antalyaspor, ikinci yarının başında Safouri'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Orta sahadaki bir pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam'ın düdüğünü göstermesine rağmen serbest vuruşu kullanan Safuri, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MARCAO FARKI İKİYE ÇIKARDI

Fatih Kragümrük, Marcao'nun golüyle rahatladı. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte son çizgiden Rohden topu altıpas üzerine çevirdi. Markao, sırtı dönük pozisyonda dönerek düzgün bir şut çıkardı ve ağları havalandırdı.

ANTALYASPOR UMUTLANDI

Farkı azaltmak için risk alan Antalyaspor, Larsson ile umutlandı. Ceza sahası dışında orta kulvarda uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta topu kaleye gönderen Larsson, meşin yuvarlağı Sirigu'nun sağından filelerle buluşturdu.

FATİH KARAGÜMRÜK HIZLI ATAKLA GOLÜ BULDU

Rakibinin risk aldığı ve bir kişi eksik oynadığı bölümde Fatih Karagümrük, geliştirdiği hızlı hücumla farkı yeniden ikiye çıkardı. Kontratakta Güven Yalçın'ın pasına hareketlenen Lasagna, topu sağ taraftan bindirme yapan Can Keleş'e bıraktı. Can'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

SON GOL UZATMADA GELDİ

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Antalyaspor savunmasında Naldo'nun kalecisine dönmek üzereyken kaptırdığı top sonrasında Paoletti, sol kulvardan içeriye kat ederek ceza sahası dışından yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, farklı skorla kritik üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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