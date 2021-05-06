AKP vakıflarını seçimler vurdu

AKP’li belediyeler tarafından desteklenen vakıflar ciddi şekilde kan kaybetti. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 2020 yılına ilişkin verileri, iktidara yakın vakıflar için 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yaşanan ekonomik daralmayı gözler önüne serdi.





44 YURDA KİLİT VURULDU





TÜGVA ve TÜRGEV, 2019 yılından 2020 yılının sonuna kadar toplam 44 öğrenci yurdunu kapattı. AKP’li belediyelerin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından el değiştirmesi ile kaynakları giderek daralan TÜRGEV ve TÜGVA, öğrenci yurtlarının kapısına birer birer kilit vurdu. TÜGVA’nın 2018 yılında 58 olan yurt sayısı 2020 yılında 39’a, TÜRGEV’in ise 2018 yılında 49 olan yurt sayısı 2020 yılında 21’e düştü.













KAN KAYBETTİLER





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, 2017 yılında 38 kentte 52 yurt ile binlerce öğrenciye ulaştı. Kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla sık sık gündeme gelen vakıf, yurt sayısını 2018 yılında 58’e, faaliyet gösterdiği kent sayısını ise 40’a yükseltti. Vakfın, “Öğrenciye barınma hizmeti”, 2019 ve 2020 yıllarında ise giderek daraldı. TÜGVA’nın verilerinden edinilen bilgiye göre, 2019 yılında kapatılan beş öğrenci yurdunun ardından vakfa ait yurt sayısı 53’e geriledi. 2020 yılı verileri ise vakfın kan kaybını ortaya koydu. Verilere göre vakıf, 2020 yılında yurt sayısını 39’a kadar düşürdü.





YENİ İHTİYAÇLAR





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın Yönetim Kurulu Üyesi, oğlu Bilal Erdoğan’ın Genel Kurul Üyesi olduğu TÜRGEV’de de benzer bir tablo yaşandı. Kamu kaynaklarından aldığı pay ve iktidarın desteğiyle giderek büyüyen TÜRGEV’in ekonomisi de 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra olumsuz seyir izlemeye başladı. Haziran 2020’de, “Kaynakların gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara” yönlendirileceğini açıklayan vakıf, onlarca yurdun faaliyetini sonlandırdı. Vakfın 2018 yılında 67 olan sayısı 2019’da 49’a, 2020 yılında 21’e geriledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başkanlığa Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından aralarında TÜRGEV ve TÜGVA’nın da olduğu birçok vakıfla yapılan protokolü feshetmişti. İBB bu vakıflara 357 milyon TL aktarıldğını duyurmuştu.