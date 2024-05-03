Almanya’daki siber saldırıların sorumlusu Rus istihbaratı

Almanya son yıllarda çok sayıda siber saldırıların hedefi oldu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana siber saldırılar yoğunlaşırken, geçen yıl Ocak ayında büyük firmaların, havalimanlarının, devlet dairelerinin ve sosyal demokrat SPD partisinin internet sitelerine saldırılar düzenlemişti.



Söz konusu siber saldırılar, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya Leopar II tanklarını göndermeye karar vermesinin ardından gerçekleşmiş, o dönemde yapılan tahmin ve analizlerde saldırıların misilleme olarak Rusya merkezli hacker grupları tarafından düzenlendiği öne sürülmüştü.



Alman hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki birimler öncülüğünde yapılan araştırmalar, söz konusu siber saldırının Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından yönlendirildiğini ve APT28 adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini belgeleyerek, ortaya çıkardı.



Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, konuyla ilgili haberleri doğrulayarak, "Rus devlet destekli bilgisayar korsanları Ocak 2023’de Almanya'ya siber ortamda saldırdı. Bu kesin bilgi. SPD’ye yapılan saldırı, Alman devletine yapılan bir saldırıdır" derken, dolaylı bir biçimde Rusya’ya yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu ve "Böyle bir şey kabul edilemez ve bu sonuçsuz kalmayacak” dedi.



Berlin’deki kaynaklar, Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Netschajew'in Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, nota verilerek uyarılacağını haber verdi. Baerbock yaptırımların neler olabileceği konusunda açıklama yapmadı.



Geçmişte benzer vakalarda, sorumlu ülkenin büyükelçisinin resmi olarak uyarılmasından sonra, Avrupa Birliği'nin bireylere veya kuruluşlara seyahat yasakları ve mal varlıklarına yönelik yaptırımlar gündeme gelmişti.



7 Aralık 2022’de 3 bine yakın polis, Almanya’nın çeşitli kentlerinde baskınlar düzenleyerek, aşırı sağcı ve "İmparatorluk Vatandaşları" örgütü üyesi çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve darbe planlarını son anda bozmuştu.

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NATO gelişmelerden endişeli



NATO'nun en önemli karar alma organlarından Kuzey Atlantik Konseyi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "NATO’nun siber saldırı bilgilerini derin endişe ile izlediği" dile getirildi.



Yapılan açıklamada "Rusya’nın düşmanca faaliyetlerinden" bahsedilirken, siber saldırıların Almanya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'a karşı düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, "Bu olaylar, Rusya'nın Avrupa-Atlantik bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası. Bunlar arasında sabotaj eylemleri, şiddet eylemleri, siber ve elektronik manipülasyonlar, dezenformasyon kampanyaları ve diğer hibrit operasyonlar bulunuyor" denildi ve söz konusu faaliyetlerin "ittifak ortaklarının güvenliği için bir tehdit oluşturduğu" belirtildi.



APT28, 2016 seçiminde Demokratlara da saldırmıştı



Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’na göre, Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından yönlendirilen APT28 grubu, 2004'ten beri siber casusluk alanında aktif.



Alman istihbaratı tarafından, "dünya çapındaki en aktif ve tehlikeli siber aktörlerden biri" olarak sınıflandırılan APT28, 2015 yılında Federal Meclis’e düzenlenen saldırının da sorumlusu olarak tanımlanıyor. O dönemde, Rusya kaynaklı bir siber grubun Federal Meclis‘in bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda dönemin Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ortaya çıkmıştı.



Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lik belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti. Moskova yönetimi, Berlin'den yapılan suçlamaları kabul etmediğini duyurmuştu.



APT28’in 2016 yılında da Amerika’da yapılan Başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti’ye siber saldırıda bulunduğu da iddia ediliyor.



ABD yönetimi, Rus hackerlerin, Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası ekibine ait elektronik postaları sızdıran siber korsanların arkasında olduğu öne sürerken, ABD istihbaratına göre, bu saldırı nedeniyle seçim Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın lehine değişmişti.



ABD istihbarat kurumlarının konuyla ilgili raporlarında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in "emri bizzat verdiği" iddia edilmişti.