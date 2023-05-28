Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'a yanıt /28 Mayıs 2023 19:32

AKP'li Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'a yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

SHABER3.COM

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün dünyaya demokrasi dersi verecek şekilde oy kullanma işlemini tamamladı. Milletimiz bir kere daha Türkiye'yi kimin yönetmesine karar verecek.

Demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar sonuca da saygı gösterecekler. Türkiye ilk defa 2. tur seçimini deneyimledi ve başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün devam ettiğini gösteriyor.

CHP Sözcüsü telaş içerisinde açıklama yaptı. Bu açıklamada parti içinde müşahitlere verilmesi gereken dersin bir takım unsurlarını ekranlarda paylaştı.

Hiç kimse balkon konuşması yapmasın suyu bulandırmasın diye bir ifade kullanıyor. Faik Beyin bilmesi gereken şu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkeziden gelmiştir. 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyerek açıklama yaptılar. Aramızda kalsın kazandık gibisinden son derece sorumsuz, millet iradesine saygısız bir biçimde tavır ortaya koydular. Suyu bulandırma faaliyetinin 14 Mayıs gecesi CHP genel merkezinden yapıldığıdır."
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