Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Türkiye ile ticaret açıklaması /03 Mayıs 2024 09:37

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Türkiye ile ticaret açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan'ı 'diktatör' olarak nitelendirerek "Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor." dedi.

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Türkiye ve İsrail arasında Gazze politikası nedeniyle yaşanan ekonomik ve diplomatik gerilim derinleşiyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dış ticaret kısıtlamalarından dolayı 'diktatör' olarak nitelendirdi.

Türkiye hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamasına rağmen İsrail ile ticareti kesmediğinin ortaya çıkması üzerine 9 Nisan'da bu ülke ile dış ticarete kısıtlama kararı almıştı.

Katz, sosyal medya X'te yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, İsrail'in ithalat ve ihracat limanlarını bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve işadamlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır." ifadelerini kullandı.

"Biz kazanırız, onlar kaybeder" diyen Katz, "Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürüne, Türkiye ile ticarette yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler yaratılması için hükümetin ilgili tüm taraflarıyla derhal temasa geçmesi talimatını verdim.İsrail güçlü ve cesur bir ekonomi ile ortaya çıkacaktır." şeklinde yazdı.

Bu arada Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu. Söz konusu iddia henüz resmi kaynaklardan doğrulanmış değil.

Türkiye, geçen ay Gazze'deki işgal nedeniyle İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatı kısıtladığını duyurmuştu.

Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da “İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti” açıklaması yapmıştı.
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