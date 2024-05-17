Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun! /17 Mayıs 2024 14:47

Ahmet Ercan o bölgeyi işaret etti: 6.5'lik depreme hazır olun!

Prof. Dr. Ahmet Ercan, harita üzerinde bir bölgeyi işaret ederek, "Bölge, 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebedir" dedi.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5’lik deprem konusunda uyardı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye, Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Doğu Anadolu’ya fay hatlarıyla dolu.

Birçok fay ise büyük deprem üretme kapasitesine sahip.

Özellikle Ege Bölgesi, kuzeyden güneyine pek çok aktif faya sahip. Ayrıca Ege Denizi’nde de deprem üreten aktif faylar var.

2020 yılında Sisam Adası açıklarında, İzmir’in Seferihisar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta olan 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Son olarak İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana 4,5 büyüklüğündeki deprem ile bölgede kaydedilecek bir deprem konusunda panik kaplamıştı.

Ahmet Ercan, Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığını işaret ederek Ege için bir deprem uyarısında bulundu.

Ercan, şunları söyledi:

“Midilli-Sisam-Karaburun-Foça alanı Zeytinbağ kırığının gerdiği bir deprem alanıdır. Son deprem, 12 Haziran saat 12.28'de 6,2 büyüklüğünde olmuştu, ancak bu deprem bölgedeki gerginliği tamamen boşaltamamıştı. Bugün Midilli'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, gerginliğin sürdüğünü göstermektedir. Bölge, 6,5 büyüklüğünde büyük bir depreme gebedir ancak bu depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz."
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