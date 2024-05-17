Rusya dün gece 102 İHA düşürdüğünü açıkladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin bir gecede Rusya bölgeleri üzerinde 102 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.





Rus Hava savunma sistemleri Kırım üzerinde 51, Krasnodar Bölgesi üzerinde ise 44, Belgorod bölgesi üzerinde altı ve Kursk üzerinde bir İHA'yı imha ederek durdurdu.





Ayrıca Karadeniz'de 6 insansız bot vurularak etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna gece boyunca Kırım’ı hedef aldı.





Sevastopol Valisi Mihail Razvozhaev, şehre yönelik büyük bir saldırının püskürtüldüğünü duyurdu. Kırım’da onlarca İHA düşürüldü ve beşten fazla insansız bot imha edildi. Acil servise göre saldırılarda kimse yaralanmadı. Ancak vurulan İHA'ların enkazı Sevastopol trafo merkezine düşerek şehrin bir bölümünde elektrik kaybına neden oldu.





Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalında, geceleri hava savunma güçlerinin Novorossiysk üzerinde bir düzineden fazla İHA'yı da bastırdığını yazdı. Drone'ların düşmesi sonucu çıkan yangınlar söndürülüyor. İlk verilere göre ölü yada yaralı yok. Bölgesel operasyon karargahına göre, iki drone Tuapse'deki bir petrol rafinerisine saldırmaya çalıştı ve orada yangın çıktı. Sabah saatlerinde yangın söndürüldü.