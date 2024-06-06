Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den kritik 'F-16' açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı /06 Haziran 2024 14:25

ABD'den kritik 'F-16' açıklaması: İleriye dönük önemli bir adım atıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı" açıklaması yaptı.

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD ile Türkiye arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik adım atıldığını duyurdu.

BirGün'de yer alan habere göre Flake “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı TC Savunma Bakanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı’na teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise "ABD, Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" denildi.
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