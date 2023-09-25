Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'li vekilden tartışılacak maaş çıkışı: Milletvekili maaşı yapılan işe göre az /25 Eylül 2023 23:37

AKP'li vekilden tartışılacak maaş çıkışı: Milletvekili maaşı yapılan işe göre az

Sakarya'da konuşan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, yaptıkları çalışmaya göre milletvekili maaşlarının azlığından yakındı.

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Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Hizmet İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde sendikanın genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programına katılan ve aynı zamanda FİSKOBİRLİK Genel Başkanı da olan AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşları ile ilgili sözleri dikkat çekti.

“VEKİLLERİN ÖZGÜR OLMASINI İSTEMİYORLAR”

Milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğuna, her masrafının da maaşlarından karşılandığını belirten Bayraktar şunları söyledi:

*Ya niye söylüyorum bunu bir ara söylemiştim. Bir medya kuruluşu eleştirmiş beni Giresun’da arkadaşlar, rabbime hamdolsun fındığımız var.

*Arka planda bir miktar birikimimiz var. Vesaire yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya.

*Az demiyorum, ya çok iyi para ama, yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar ya.
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