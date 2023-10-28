Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler İsrail'i Starbucks'ta oturarak protesto etmişti; Protestolar Diyarbakır'da saldırıya dönüştü /28 Ekim 2023 11:28

AKP'liler İsrail'i Starbucks'ta oturarak protesto etmişti; Protestolar Diyarbakır'da saldırıya dönüştü

Diyarbakır'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM’nin giriş katında bulunan Starbucks şubesinde meydana geldi. İsrail’i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, Starbucks şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre iş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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