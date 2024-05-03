UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü Ödülünü tüm Filistinli gazetecilere verdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) dünya basın özgürlüğü ödülünü, İsrail'in altı aydan uzun bir süredir Hamas'a karşı açtığı Gazze'deki savaşı takip eden tüm Filistinli gazetecilere verdi.



UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ödülün "zor ve tehlikeli koşullarla karşı karşıya kalan gazetecilerin cesaretine bir övgü" olduğunu söyledi.



Medya profesyonellerinden oluşan uluslararası jürinin başkanı Mauricio Weibel de "Karanlığın ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bu günlerde, böylesine dramatik koşullarda bu krizi takip eden Filistinli gazetecilere güçlü bir dayanışma ve takdir mesajı vermek istiyoruz. İnsanlık olarak onların cesaretine ve ifade özgürlüğüne olan bağlılıklarına büyük bir borcumuz var." dedi.



New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre savaşın başladığı ekim ayından bu yana 92'si Filistinli olmak üzere en az 97 basın mensubu öldürüldü.



Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve İsrail'in verdiği resmi rakamlarına göre çoğu sivil bin 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan eşi benzeri görülmemiş saldırısı İsrail'in misillemesine yol açtı.



Hamas tarafından yönetilen bölgenin sağlık bakanlığına göre savaş Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 34 bin 596 kişinin ölümüne neden oldu.