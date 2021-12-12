AKP'ye yakın olarak görülen şirketin anketinde bakın hangi partiler barajı geçti

Araştırmaya göre; AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 31,4 oranında.
Hiçbir ittifakta yer almayan HDP ise ORC anketine göre yüzde 8,1 oranında oy alıyor.
"Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcılar şu oranlarda yanıt belirtti:
AKPARTİ: Yüzde 30,3
CHP: Yüzde 25,5
İYİ PARTİ: Yüzde 15,9
MHP: Yüzde 8,8
HDP: Yüzde 8,1
DEVA PARTİSİ: Yüzde 3,3
GELECEK PARTİSİ: Yüzde 3,0
SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,4
TDP: Yüzde 1,2
MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1,0
Y. REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,5
BBP: Yüzde 0,4
DP: Yüzde 0,3
TİP: Yüzde 0,1
Diğer: Yüzde 0,2