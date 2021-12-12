Samanyolu Haber /Politika / AKP'ye yakın olarak görülen şirketin anketinde bakın hangi partiler barajı geçti /12 Aralık 2021 20:56

AKP'ye yakın olarak görülen şirketin anketinde bakın hangi partiler barajı geçti

Seçim tarihi yaklaşırken yeni anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki de şirketinin yeni yaptığı anketin sonuçları paylaştı. AKP'ye yakın olarak görülen şirketin anket sonuçlarında AKP, CHP ve İYİ Parti'nin yüzde 10'luk seçim barajını geçebildiği görülüyor.

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AKP’ye yakın olduğu konuşulan ve daha önce partinin anketlerini yaptığı belirtilen ORC Araştırma isimli şirket, düzenlediği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankete göre sadece 3 parti yüzde 10 barajını geçiyor.

Araştırmaya göre; AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 31,4 oranında.

Hiçbir ittifakta yer almayan HDP ise ORC anketine göre yüzde 8,1 oranında oy alıyor.

"Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcılar şu oranlarda yanıt belirtti:

AKPARTİ: Yüzde 30,3

CHP: Yüzde 25,5

İYİ PARTİ: Yüzde 15,9

MHP: Yüzde 8,8

HDP: Yüzde 8,1

DEVA PARTİSİ: Yüzde 3,3

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 3,0

SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,4

TDP: Yüzde 1,2

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1,0

Y. REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,5

BBP: Yüzde 0,4

DP: Yüzde 0,3

TİP: Yüzde 0,1

Diğer: Yüzde 0,2


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