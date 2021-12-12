AKP'ye yakın olarak görülen şirketin anketinde bakın hangi partiler barajı geçti

"Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna katılımcılar şu oranlarda yanıt belirtti:





Diğer: Yüzde 0,2









AKP’ye yakın olduğu konuşulan ve daha önce partinin anketlerini yaptığı belirtilen ORC Araştırma isimli şirket, düzenlediği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankete göre sadece 3 parti yüzde 10 barajını geçiyor.Araştırmaya göre; AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplamda yüzde 39,1 oranındayken; CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 31,4 oranında.Hiçbir ittifakta yer almayan HDP ise ORC anketine göre yüzde 8,1 oranında oy alıyor.AKPARTİ: Yüzde 30,3CHP: Yüzde 25,5İYİ PARTİ: Yüzde 15,9MHP: Yüzde 8,8HDP: Yüzde 8,1DEVA PARTİSİ: Yüzde 3,3GELECEK PARTİSİ: Yüzde 3,0SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,4TDP: Yüzde 1,2MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1,0Y. REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,5BBP: Yüzde 0,4DP: Yüzde 0,3TİP: Yüzde 0,1