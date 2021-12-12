Samanyolu Haber /Dünya / Yarısını devlet karşılayacak /12 Aralık 2021 21:51

Yarısını devlet karşılayacak

Artan enerji fiyatlarına çözüm bulmak adına Norveç'te, her hanenin aylık 5 bin kilowat saate kadar olan elektrik tüketimde, kilowat (kwh) saat başına 0,7 kronu aşan kısmının yarısını yönetim karşılayacak.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’te oldukça yükselen ve halk arasında büyük endişeye ve huzursuzluğa neden olan elektrik fiyatlarına karşı yönetim bir kriz paketi oluşturdu.

Yeni azınlık koalisyon yönetiminin İşçi Partisi’nden (AP) Başbakan Jonas Gahr Støre, Mekez Partisi’nden (SP) Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum ve yine AP’den Petrol ve Enerji Bakanı Marte Mjøs Persen, kriz paketini ortak basın toplantısıyla açıkladı. Cumartesi günü yapılan açıklamada her haneyn,n aylık 5 bin kilowat saate kadar olan elektrik tüketimde, kilowat (kwh) saat başına 0,7 kronu aşan kısmının yarısını yönetim karşılayacak.

Ayrıca tüketicinin elektrik faturasında devlete ödediği vergi de alınmayacak. Bu uygulama, aralık, ocak, şubat ve mart aylarındaki elektrik giderlerine uygulanacak.

Başbakan Jonas Gahr Støre, basın açıklamasında “Bugün, insanların son derece yüksek elektrik maliyetleri için bir güvenlik planı sunuyoruz. Elektrik fiyatları tüm Avrupa’da yüksek. Hesabın yarısını biz ödüyoruz. Bu güçlü bir müdahale ama doğru” dedi.

Yönetim, bu faturanın kendilerine beş milyar krona mal olacağını tahmin ediyor. Ancak toplam maliyet, elektrik fiyatının ne kadar yüksek olacağına bağlı olacak.

Maliye Bakanı ise, artan konut desteği ve 2,9 milyarlık elektrik vergisi kesintisi dahil olarak, devletin gelecekte elektrik önlemlerine toplamda 9-10 milyar kron civarında ödeme yapacağını belirtti.
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