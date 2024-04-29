Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye kapılar kapandı: 3 Avrupa ülkesi için vize başvurusu yapılamıyor /29 Nisan 2024 10:06

Türkiye'ye kapılar kapandı: 3 Avrupa ülkesi için vize başvurusu yapılamıyor

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen başvurularındaki ret oranları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bazı Avrupa ülkeleri, yoğunluğu gerekçe göstererek Türkiye'ye vize başvurularını Mayıs sonuna kadar kapattı.

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Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerindeki gerilimlerin yanı sıra, son yıllarda para karşılığı satılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklarının sayısındaki artış, Schengen vizesi başvurularına büyük darbe vurmuş durumda.

Ret oranı yüzde 20'ye yaklaştı
Yüzde 20'ye yaklaşan ret oranı ile Türkiye, Avrupa'dan tarih boyunca en fazla ret yediği başvurusu takvimini geçirirken, yaşananlara rağmen AB ülkelerine yönelik talep kesilmiş değil.

Yerli turistler de tepkili
Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle, restoran ve kafeler başta olmak üzere tatil köyleri, pansiyon ve otellerin bulunduğu birçok işletme mal ve hizmet bedellerinde rekor seviyelerde artışa giderken, yerli turistler bu duruma Avrupa'ya giderek tepki gösteriyor.


Yaşanan kur şoklarına rağmen Avrupa ülkelerindeki mevcut fiyatların Türkiye'ye kıyasla uygun olduğunu belirten vatandaşlar, Schengen vizesine başvuruda bulunurken, kötü haber 3 Avrupa ülkesinden geldi.

Haziran ayına kadar başvuru yok
İspanya, İtalya ve Almanya, yoğun vize başvuru taleplerini gerekçe göstererek Mayıs ayının sonuna kadar randevuları kapattı. Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşlar, daha uygun randevu tarihi veren ülkelerin listesini merak ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kısa süreli vize uygulaması da yeni başvuruların yığılmasına neden oluyor.
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