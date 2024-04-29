Samanyolu Haber /Dünya / İki 'gurbetçi kuzen', havalimanında 700 bin euro yakattı /29 Nisan 2024 10:16

İki 'gurbetçi kuzen', havalimanında 700 bin euro yakattı

Viyana Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan 2 yolcunun bavulunda 700 bin euro para bulundu.

SHABER3.COM

Avusturya'nın başkenti Viyana'da havalimanında polis, İstanbul'a gitmeye hazırlanan 2 yolcunun bavulunda 700 bin euro para bulunduğunu açıkladı. Avusturya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kuzen olduğunu açıklayan 2 erkekten birinin el bagajında önce 320 bin euro tespit edildi. 

İki yolcuya "Yanınızda daha fazla nakit para var mı?" sorusunu yönelten polisler yolcudan "hayır" yanıtını aldı. Ancak 2 yolcunun uçağa gönderilen diğer bavullarında yapılan aramalarda 380 bin euro daha tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler polise söz konusu parayı Türkiye'de yapacakları alışverişte kullanmayı planladıklarını söylediler.

Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konulurken, iki kişi hakkında mali soruşturma başlatıldı. Maliye Bakanı Magnus Brunner yaptığı açıklamada, yolcuların yanlarında 10 bin eurodan fazla nakit para bulundurmaları halinde bunu gümrüğe bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. Bakan, bu sayede kara para aklama ya da terör örgütleri finanasmanının engellenmesinin amaçlandığını vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İki 'gurbetçi kuzen', havalimanında 700 bin euro yakattı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:23