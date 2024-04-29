İki 'gurbetçi kuzen', havalimanında 700 bin euro yakattı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da havalimanında polis, İstanbul'a gitmeye hazırlanan 2 yolcunun bavulunda 700 bin euro para bulunduğunu açıkladı. Avusturya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kuzen olduğunu açıklayan 2 erkekten birinin el bagajında önce 320 bin euro tespit edildi.





İki yolcuya "Yanınızda daha fazla nakit para var mı?" sorusunu yönelten polisler yolcudan "hayır" yanıtını aldı. Ancak 2 yolcunun uçağa gönderilen diğer bavullarında yapılan aramalarda 380 bin euro daha tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliler polise söz konusu parayı Türkiye'de yapacakları alışverişte kullanmayı planladıklarını söylediler.

Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konulurken, iki kişi hakkında mali soruşturma başlatıldı. Maliye Bakanı Magnus Brunner yaptığı açıklamada, yolcuların yanlarında 10 bin eurodan fazla nakit para bulundurmaları halinde bunu gümrüğe bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. Bakan, bu sayede kara para aklama ya da terör örgütleri finanasmanının engellenmesinin amaçlandığını vurguladı.