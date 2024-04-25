Samanyolu Haber /Gündem / 52 kişi hayatını kaybetmişti! 'Patlıcan tarlasına bina dikmişler' /25 Nisan 2024 23:28

52 kişi hayatını kaybetmişti! 'Patlıcan tarlasına bina dikmişler'

Kahramanmaraş'ta depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten Müşteki Neslihan Kazancı, "Patlıcan tarlasına bina dikmişler. Babamı kumun içinde çıkardık. Ne hikmetse çevredeki binaların hiçbiri yıkılmadı" dedi.

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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan, Harun Gümüşer ve tutuksuz sanık Nasuh A. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilirkişinin adil bir yaklaşımda bulunmadığını belirten tutuklu sanık Harun Gümüşer, 25 yıllık mühendis olduğunu ve Kahramanmaraş'ta sayısız proje yaptığını söyledi.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan da bir önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti.

Kazancı ise 14 aydan beri cezaevinde olduğunu, depremin sıkıntılarını ailesiyle halen yaşadıklarını, hem sağlık hem de ailevi sebeplerden dolayı tahliyesini istedi.

Tutuksuz Nasuh A. da binanın sadece arsa sahibi olduğunu, binayla ilgili ticari bir faaliyetinin olmadığını savundu.

"PATLICAN TARLASINA BİNA DİKMİŞLER"

Sorumlu olan kişilerden şikayetçi olduğunu belirten Müşteki Neslihan Kazancı, "Reyyan Apartmanı'nda çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Patlıcan tarlasına bina dikmişler. Babamı kumun içinde çıkardık. Ne hikmetse çevredeki binaların hiçbiri yıkılmadı. Aynı deprem şiddetine rağmen aralarında çok kısa bir mesafe olmasına rağmen o bölgede neden Reyyan Apartmanı yıkıldı. Sorumlu olan kişilerin hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.
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