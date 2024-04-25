Samanyolu Haber /Gündem / Seçim kazanan Yeniden Refah'lı belediye başkanı, partisinden istifa etti /25 Nisan 2024 17:27

Seçim kazanan Yeniden Refah'lı belediye başkanı, partisinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nin Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öztoklu, yoluna bağımsız devam edecek.

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Seçimi kazanan YRP'li başkan, partisinden istifa etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Yeniden Refah Partisi'nden Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, önemli bir karar aldığını duyurdu.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir ile kıran kırana bir yarışa giren ve 190 oy farkla başkan seçilen Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."
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