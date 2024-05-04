Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ele geçirilen silahların cepheye gönderilmesini konuşuyor /04 Mayıs 2024 13:39

Rusya ele geçirilen silahların cepheye gönderilmesini konuşuyor

Rusya parlementosu alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna savaşında ele geçirilen silahların cephelere gönderilmesini önerdi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Duma’da ilgili komisyona, Ukrayna’da ele geçirilen silahların cephelere kullanılmak üzere gönderilmesini öneren bir yasa tasarısı sunuldu. 

Duma milletvekili Alexander Khinshtein, bununla alakalı silahlar yasasında önerilen değişiklikleri de duyurdu.

Tasarıdaki bilgilerde, Rus ordu birliklerinde ve İçişleri Bakanlığı depolarında 250 binden fazla el konulan veya sahipsiz ateşli silahın biriktiği, bunların 70 bininin imha edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Duma milletvekili Alexander Khinshtein, yaptığı öneride, “Mevcut mevzuat bu tür silahların yeniden kullanımını genel olarak yasaklıyor. Aynı zamanda bunların imhası için bütçe ayrılmalı. Fakat gerçekte bu cephaneliğin çoğunun askeri bölgeler için çok yararlı olabileceği gerçeğini biliyoruz. Örneğin, dronlara karşı etkili bir şekilde kullanılabilen pompalı tüfekler” ifadelerini kullanıyor.

Bu tasarıda ayrıca, icra memurlarının ateşli silah kullanmasına izin veren bir yasanın Duma’ya sunulması dikkat çekti. Girişimin kabul edilmesi halinde Rusya'daki tüm icra memurları fiziksel güç, özel teçhizat ve ateşli silah kullanma hakkına sahip olacak.

Duma milletvekili Alexander Khinshtein, girişimin Mayıs ayı içerisinde değerlendirilebileceğini söyledi.
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