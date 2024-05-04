Almanya ve Çekya, Rusya'yı hacker saldırıları yapmakla suçladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya bağlantılı hacker grubu APT28, 2023 yılında Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne (SPD) yönelik bir saldırıya karıştı.





Çek Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'yı “devlet kurumlarına" hacker saldırıları yapmakla suçladı.





Açıklama bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Çek Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya bağlantılı hacker grubunun 2023'ten beri Microsoft Outlook hizmetindeki bir güvenlik açığından yararlanarak saldırılar düzenlediğini söylüyor.





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bärbock İse, “geçen yılki saldırıyı açıkça Rus askeri istihbaratı GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna atfedebiliriz. Başka bir deyişle, Rus devlet adamları Almanya'ya siber ortamda saldırdı. Bu kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.





SPD'ye yönelik hacker saldırısı Haziran 2023'te gerçekleşti. Parti genel sekreteri Kevin Kuehnert, "hacker saldırısının Rusya'dan gerçekleştirildiğine inanmak için ikna edici nedenler bulunduğunu" savunmuştu.





Bürokrasi çalışmalarını etkiledi





Çekya Dışişleri Bakanlığı hangi kurumlara saldırıldığını belirtmedi. Açıklamada, "mağdurlara güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi için teknik tavsiye ve işbirliği teklif edildiği" belirtildi. Çek Cumhuriyeti, Rus yetkililere "bu tür eylemlerden" kaçınmaları çağrısında bulundu.





Ayrıca Çek yetkililer, siber saldırıların "sadece ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığını, fakat bürokrasi süreçleri etkilediğini" kaydetti.





NATO ve Avrupa Birliği Rusya'nın bu tip hacker saldırılarını kınadı.





AB basın açıklamasında, "AB, Rusya'nın siber ortamdaki kötü niyetli davranışlarını önlemek, caydırmak ve bunlara yanıt vermek için tüm tedbirleri kullanmaya kararlıdır" denildi.