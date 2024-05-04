İstanbul, kiracı sorununda Avrupa lideri

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa’nın bir çok şehrinde kiracılar için uygun daire bulmanın ne kadar kolay ya da ne kadar zor olduğunu inceledi.



Komisyon, 700 bin kişiye Avrupa kentlerindeki yaşam kalitesi ve konut kiralama konularını sordu.



GÜNEY AVRUPALILAR MEMMUN



AB’nin güneyindekilerle Balkan devletlerindekiler hallerinden biraz daha memnun çıktı.



Buralarda makul fiyatlara ev bulabilmenin nispeten kolay olduğu görüldü. Ayrıca İstanbul haricinde başkent dışındaki şehirlerde yaşayanlar, biraz daha ucuz kiraya konut bulabildiklerini söyledi.



AB Komisyonu’nun raporuna göre, Avrupa’nın kiracı için en pahalı kenti Cenevre. İsviçre’nin lüksle anılan şehrindeki kira ortalaması, ülke ortalamasının hayli üstünde ve bir dairenin metrekaresi 372 Frank’ı buluyor.



İSTANBUL, MEMMUNİYETSİZLİK KENTİ



Onu ise İstanbul ve Münih izliyor. Bu iki şehirde yaşayanların yalnızca yüzde 10’u, kendi şehirlerinde uygun fiyata oturabilecekleri bir daire bulduğu görüşünde.



Kiracıların yüzde 90’ı memnun değil. Münih’te iki odalı bir dairenin ortalama kirası 1770 Euro. İstanbul’da ise ortalama 650 Euro.



İstanbul’da kira Münih’in neredeyse üçte biri ama maaşlar da o orandan daha düşük. Bir İstanbullunun ortalama geliri, Münihlinin 4’te biri ile 6’da biri arasında değişiyor.



ZİRVEDEKİ DİĞER İSİMLER



Münih ve İstanbul’un ardından en yüksek kiranın ödendiği kentler Hamburg, Zürih ve Stockholm oldu.



Hamburg’da kiralık dairenin metrekare fiyatı 16 Euro’yu buluyor. Zürih ve Stockholm de, dünyanın en pahalı şehri olan Singapur’la yarışıyor.



Paris ise bu üç kentten sonraki en pahalı şehir. İki odalı bir dairenin aylık kirası bin ile 3 bin Euro arasında değişiyor.



Paris’i Lüksemburg takip ediyor. Lüksemburg’da hem emlak fiyatları hem de kiralar çok yüksek. Burada 50 metrekarelik bir daire için 2500 Euro artı yan giderler ödemek gerekiyor.



Kopenhag da Lüksemburg’la aynı pahalılık sırasını paylaştı.