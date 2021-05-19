Samanyolu Haber /Politika / Akşener Erdoğan ile farkı kapattı /19 Mayıs 2021 00:18

Akşener Erdoğan ile farkı kapattı

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ‘siyasilerin beğeni düzeyi’ anketinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen ardında yer aldığı görüldü.

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MetroPOLL Araştırma, ‘siyasilerin beğeni düzeyi’ anketi yaptı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in beğeni düzeyi birbirine çok yakın çıktı.

MetroPOLL Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırmasının nisan sonuçlarından ‘siyasilerin beğeni düzeyi’ bölümünü paylaştı. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni düzeyi, 0 ila 10 arasından 4,5 olurken, Meral Akşener’inki 4,3 çıktı. Ancak medyanda Akşener, Erdoğan’dan bir puan önde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beğeni ortalaması yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Kılıçdaroğlu’nun arkasından yüzde 3,3’le MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.

MetroPOLL’ün CEO’su Özer Sencar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı seçimi yönünden medyan değerinin daha önemli olduğu yönündeki bir yoruma da katıldığını belirtti.



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