Alman uzmanlardan Marmara depremi uyarısı

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) sismoloji uzmanları Dirk Becker ile Marco Bohnhoff, Türkiye'deki tektonik yapıyı inceledikleri yeni araştırmalarında olası Marmara depremine ilişkin önemli bulgulara ulaştı.





Araştırmalarında, İstanbul'un güneyindeki Marmara fay hattını "sismik boşluk" olarak tanımlayan uzmanlar, bu bölgede 7'nin üzerinde büyüklükte bir deprem beklendiği sonucuna vardı. İstanbul'da meydana gelen depremlerin tarihçesinin de her 250 yılda bir bu bölgede şiddetli bir deprem meydana geldiğini ortaya koyduğuna dikkat çeken uzmanlar, en son 1766 yılında 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirtti.





Araştırmada, Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınır barındıran Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Ana Marmara Fayı'nın uzun süredir "aktifleşmediği" ve bu nedenle 7'nin üzerinde büyüklükteki bir depremin "gecikmiş olduğu" saptamasına yer verildi.





Araştırmalarında yeni çözünürlüğü yüksek bir sismisite kataloğu kullanan uzmanlar, 2006-2020 yılları arasında Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 14 bin dolayında depremi inceledi. Araştırmanın ana yazarı Dirk Becker, "Neredeyse tüm tekrarlayıcı dizilerin Marmara fayının batı kesiminde meydana gelmesi oldukça dikkat çekici. Orta-doğu bölgesinde sadece üç sekans tespit edilirken İstanbul'un güneyinde ise hiç tespit edilmedi" saptamasını yaptı. Becker, veri analizinin batıdaki fay hattında meydana gelen 'sürünme süreçlerinin' tektonik enerjinin çoğunu dengelediğini, ancak bu sürünme payının doğuya doğru giderek azaldığını gösterdiğini belirtti. Becker, "O bölgede Marmara fayının neredeyse tamamı kilitli" dedi.



